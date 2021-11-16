На Украине анонсировали клип о борще со Спилбергом

Лидер группы «Антитіла» Тарас Тополя и украинский повар-русофоб Евгений Клопотенко решили совместными усилиями снять клип про борщ с участием звезд мировой величины. Об этом написали «Факты» 16 ноября

«С Евгением Клопотенко готовим клип про борщ с участием мировых звезд. Хотим собрать миллиард просмотров на YouTube. Мы еще не знаем, как это воплотить, но, когда начинаем мечтать, верим, что все сложится. Планируем приобщить известных мировых персон, у которых есть украинские корни. Например, Стивена Спилберга, признающего, что он фанат борща, Миллу Йовович, Милу Кунис», — рассказал Тополя.

Повар Евгений Клопотенко известен своими русофобскими взглядами, Россию он называет «страной-агрессором», а россиян — «на два уровня ниже ментально», чем украинцы.

Свитолина наелась борща в прославленной «Братом-2» деревне © Элина Свитолина/Инстаграм

Лидер украинской группы «Антитіла» Тарас Тополя придерживается похожих взглядов. Несколько лет назад артист заявил, что его группа закрылась для выступлений в России, прекрасно понимая, что потеряет сотни тысяч долларов. Музыканты сочли более важными для себя европейские ценности, которые «олицетворяет собой старушка Европа и американский Новый Свет».

Кроме того, Тополя заявлял, что с удовольствием устроил бы «провокацию в Кремле».