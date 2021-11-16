Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович — штатный лжец и провокатор. Его заявления ничего общего с правдой, как правило, не имеют. Об этом рассказал представитель ЛНР на переговорах в Минске Родион Мирошник в интервью изданию Украина.ру

Родион Мирошник: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов

«Арестович — штатный лжец и провокатор. Его заявления ничего общего с правдой, как правило, не имеют. Он политический трансгендер на службе у команды комиков, пробравшихся во власть. Но в этом-то и трагедия. Он делает безответственные заявления, но они отражают мысли Зеленского и его окружения», — негодует дипломат.

Мирошник подчеркнул, что есть два документа, которые подписаны Украиной и напрямую запрещают любое использование в Донбассе и боевой авиации, и беспилотников: это меморандум, подписанный в сентябре 2014-го, и «Дополнительные меры по обеспечению устойчивого режима прекращения огня».

«Последний был подписан в июле 2020-го уже официальным представителем Зеленского, и там чёрным по белому: «запрет на использование любых видов летательных аппаратов сторон»», — уточнил он.

Поэтому в этой ситуации нет сомнений, что Киев, заявляя об использовании БПЛА в зоне конфликта, нарушает Минские договоренности и должен за это понести ответственность, заключил собеседник издания.

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