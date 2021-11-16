Ранее Арестович в интервью телеканалу «Дом» заявил, что Украина не нарушала минские договоренности, применив беспилотник Bayraktar в Донбассе. По его словам, в Минских соглашениях указано, что запрещено применять иностранные дроны. А дроны, стоящие на вооружении украинских Вооруженных сил, отнюдь не являются иностранными.
«Арестович — штатный лжец и провокатор. Его заявления ничего общего с правдой, как правило, не имеют. Он политический трансгендер на службе у команды комиков, пробравшихся во власть. Но в этом-то и трагедия. Он делает безответственные заявления, но они отражают мысли Зеленского и его окружения», — негодует дипломат.
Мирошник подчеркнул, что есть два документа, которые подписаны Украиной и напрямую запрещают любое использование в Донбассе и боевой авиации, и беспилотников: это меморандум, подписанный в сентябре 2014-го, и «Дополнительные меры по обеспечению устойчивого режима прекращения огня».
«Последний был подписан в июле 2020-го уже официальным представителем Зеленского, и там чёрным по белому: «запрет на использование любых видов летательных аппаратов сторон»», — уточнил он.
Поэтому в этой ситуации нет сомнений, что Киев, заявляя об использовании БПЛА в зоне конфликта, нарушает Минские договоренности и должен за это понести ответственность, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.