Среди членов НАТО нет единого мнения о вступлении Украины в состав альянса. Об этом 14 ноября заявил генеральный секретарь объединения Йенс Столтенберг в программе портала Axios на телеканале HBO

Марков: Столтенберг завел в тупик отношения России и НАТО © РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк

Генсек альянса также заявил, что в ходе недавней встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским он выразил поддержку НАТО «целостности и суверенитету» страны. По его словам, Зеленский хочет «нечто большего», чем поддержка, а именно добиться «полноправного членства» в организации.

Верховная Рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями.

Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее подчеркивал, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.