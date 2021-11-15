«Пока они не стали членами. Но прежде всего мы усилили наше партнерство, работаем с ними теснее… Чтобы стать членом НАТО, надо отвечать стандартам НАТО. Мы помогаем им бороться с коррупцией, но 30 союзников должны договориться, а сейчас у нас в НАТО нет консенсусной договоренности относительно приглашения Украины стать полноправным членом», — объяснил Столтенберг.
Генсек альянса также заявил, что в ходе недавней встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским он выразил поддержку НАТО «целостности и суверенитету» страны. По его словам, Зеленский хочет «нечто большего», чем поддержка, а именно добиться «полноправного членства» в организации.
Верховная Рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями.
Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее подчеркивал, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.