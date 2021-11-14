Проблема не в том, что Россия не может в течение одного дня с помощью военной силы или в течение нескольких месяцев за счет экономической блокады поставить Украину на колени. Это не входит в ее планы, рассказал директор Института социально-экономических исследований Финансового института при Правительстве РФ Алексей Зубец в интервью Украина.ру

Алексей Зубец: кто он © скриншот с видео ОТР Николай Азаров в интервью изданию Украина.ру заявил, что если бы Россия действительно вела войну с Киевом, то она бы первым делом ввела экономическую блокаду Украины, что привело бы к падению режима за несколько дней.

Руководство России во главе с Владимиром Путиным ждет, пока на Украине сложится ситуация, которую решить без Москвы будет невозможно, и тогда будет достигнут новый компромисс, например, на базе возвращение на Украине ситуации до 2013 года, когда там имели доступ к политическому управлению и Россия, и Запад, которые поддерживали некий баланс, пояснил эксперт.

«Поэтому чего суетиться? Нужно дождаться катастрофы на Украине и вместе с Европой и США договариваться о новом формате существовании Украины без Зеленского и неонацистов у власти. В этом состоит стратегия поведения России в отношении Украины. В рамках такой стратегии выжидания точно нет места для мер, связанных с экономической блокадой», — указал Зубец.

Если же через несколько лет выяснится, что так или иначе Украина стоит на ногах, получает достаточную помощь и несет непосредственную угрозу для России, то тогда возможны другие варианты, в том числе силовые, заключил собеседник издания.

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