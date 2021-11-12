«Группа мигрантов прорвалась в Польшу несколько минут назад. Беженцы повредили ограждение из колючей проволоки у пункта пропуска "Брузги", польская полиция снимала все на видео», — говорится в сообщении.
Отмечается, что, покинув территорию Белоруссии, мигранты двигаются вдоль оборонительного заграждения. Группа насчитывает несколько десятков человек.
На границе Белоруссии с Польшей собралось несколько тысяч нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки. Они пытались штурмовать заграждение и прорваться на территорию Польши. Польские пограничники применили слезоточивый газ. Польша стянула к границе военных.