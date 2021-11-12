Группа мигрантов прорвалась в Польшу из Белоруссии в пункте пропуска «Брузги». Об этом в пятницу, 12 ноября, сообщило агентство Sputnik Белоруссия в Telegram

«Группа мигрантов прорвалась в Польшу несколько минут назад. Беженцы повредили ограждение из колючей проволоки у пункта пропуска "Брузги", польская полиция снимала все на видео», — говорится в сообщении.

«Сдерживать мигрантов нет ни сил, ни денег»: как можно разрешить кризис на границе Белоруссии и ЕС © REUTERS, via REUTERS

На границе Белоруссии с Польшей собралось несколько тысяч нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки. Они пытались штурмовать заграждение и прорваться на территорию Польши. Польские пограничники применили слезоточивый газ. Польша стянула к границе военных.