Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций (ВСЦиРО) выступил против государственного финансирования фильма, пропагандирующего ЛГБТ-отношения. Религиозные деятели решили обратиться по этому поводу к премьер-министру страны Денису Шмыгалю, сообщила пресс-служба ВСЦиРО 11 ноября

«Религиозные деятели выразили возмущение решением Госкино Украины финансировать за счет налогоплательщиков фильм, который направлен на пропаганду однополых отношений и содержит элементы богохульства. ВСЦиРО ожидает реакции руководства государства на этот инцидент, чтобы прекратить государственное финансирование этого позорного проекта», — говорится в обращении священнослужителей.

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В 2008 году на Украине уже выходил фильм об однополой любви — «Сафо», его снимал британский режиссер Роберт Кромби на частные средства.

В случае с «Принцем» речь идет о деньгах налогоплательщиков, что вызывает возмущение у многих граждан страны. Между тем, отдельные эксперты отмечают, что финансирование подобного контента — вполне логично для государства, идущего по пути евроинтеграции.

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