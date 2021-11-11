Социальные выплаты, пенсии и заработные платы повышались и будут повышаться в Донецкой Народной Республике, рассказал глава ДНР Денис Пушилин в большом интервью 11 ноября

Он отметил, что на данный момент в ДНР проживает около 650 тысяч пенсионеров.

«Конечно же, мы планируем и дальше повышать пенсию. Уже сделано немало — с 1 октября 2018 года уже было четыре повышения. Мы планируем следующее повышение с 1 января 2022 года, но и это не последнее повышение. Здесь мы будем продолжать работу», — пообещал Пушилин.

ДНР: в республике повысят зарплаты и упростят получение российского СНИЛС © РИА Новости, Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Кроме того, будет выплачено единовременное пособие при передаче ребенка в семью, размер которого с 1 января составит 17 тыс. 450 рублей, единоразовая помощь при создании приемной семьи, доплата к денежному вознаграждению родителям-воспитателям и приемным родителям на ребенка-инвалида, лицам, не имеющим права на пенсию, выплаты по беременности и родам.

Пушилин также сообщил, что размер пособия на ребенка до трех лет вырастет почти на 30 %, размер государственной помощи для одиноких матерей увеличится более чем на 120 %.

Для малообеспеченных семей вырастут как основной размер пособия, так и доплата на ребенка, рассказал глава республики.

Также с 1 января будут в очередной раз повышены заработные платы работников бюджетной сферы, сказал Пушилин и добавил, что руководство республики ищет способ простимулировать увеличение зарплат во внебюджетных организациях ДНР, для чего готовится целый пакет мер.