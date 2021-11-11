Основатель украинского канала «1+1», который позже возглавил российскую корпорацию «СТС Медиа», Александр Роднянский рассказал о будущем телевидения и шансах на успех вне политики. Интервью с ним вышло 10 ноября на YouTube-канале «Русские норм!»

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Продюсер прогнозирует, что в скором времени телевизионный рынок претерпит глобальные преобразования.

«Что касается небольших тематических телевизионных каналов, я думаю, им кранты, они давно уже должны были превратиться в онлайн операции, ну, например, как The History Channel в Соединенных Штатах. Он был тематическим каналом, а превратился в онлайн-платформу и очень успешную. В своем сегменте. У него есть фильтр, который предоставляет возможность выбирать контент, позволяя зрителям право самим выбирать время просмотра, условия просмотра, в отличие от телевидения, которое диктует», — сказал Роднянский.

При этом крупные каналы, уверен он, смогут сохраниться, но и им придется поменяться, точнее вернуться к первоначальной функции, ради которой они когда-то создавались — показывать жизнь «здесь и сейчас» в прямом эфире: рассказывать новости, транслировать спортивные события и тому подобное.

Александр Роднянский — украинский продюсер, режиссер, основатель канала «1+1». Позже — в 2002 году — возглавил корпорацию «СТС Медиа» и вывел ее на американскую биржу NASDAQ.

Роднянский является многократным призером Каннского кинофестиваля, удостаивался премии «Золотой глобус», а также российских премий «Ника» и «ТЭФИ».

В фильмографии продюсера работа над такими сериалами как «Моя прекрасная няня», «Бедная Настя», «Кадеты», «Папины дочки», «Ранетки» и «Громовы».