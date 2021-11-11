Роднянский заявил, что сегодня создать телеканал, который будет пользоваться спросом, практически невозможно, а вот «стриминговую платформу с определенным фокусом» — вполне. Причем абсолютно не важно, будет ли ее контент как-то связан с политикой или нет.
Продюсер прогнозирует, что в скором времени телевизионный рынок претерпит глобальные преобразования.
«Что касается небольших тематических телевизионных каналов, я думаю, им кранты, они давно уже должны были превратиться в онлайн операции, ну, например, как The History Channel в Соединенных Штатах. Он был тематическим каналом, а превратился в онлайн-платформу и очень успешную. В своем сегменте. У него есть фильтр, который предоставляет возможность выбирать контент, позволяя зрителям право самим выбирать время просмотра, условия просмотра, в отличие от телевидения, которое диктует», — сказал Роднянский.
При этом крупные каналы, уверен он, смогут сохраниться, но и им придется поменяться, точнее вернуться к первоначальной функции, ради которой они когда-то создавались — показывать жизнь «здесь и сейчас» в прямом эфире: рассказывать новости, транслировать спортивные события и тому подобное.
Александр Роднянский — украинский продюсер, режиссер, основатель канала «1+1». Позже — в 2002 году — возглавил корпорацию «СТС Медиа» и вывел ее на американскую биржу NASDAQ.
Роднянский является многократным призером Каннского кинофестиваля, удостаивался премии «Золотой глобус», а также российских премий «Ника» и «ТЭФИ».
В фильмографии продюсера работа над такими сериалами как «Моя прекрасная няня», «Бедная Настя», «Кадеты», «Папины дочки», «Ранетки» и «Громовы».