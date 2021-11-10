В санкционный список Совета национальной безопасности и обороны Украины внесены четверо россиян, участвовавших в открытии консульства Никарагуа в Симферополе, сообщает 10 ноября «РИА новости»

Как известно, Никарагуа стала одной из первых стран, признавших Крым частью России. Центральноамериканская страна заявила об этом ещё в 2014 году.

В конце 2020 года в Симферополе открылось почётное консульство Никарагуа. Это дипломатическое представительство стало первым, открывшимся в Республике Крым после её вхождения в состав Российской Федерации. Украина ввела санкции против Никарагуа за Крым © commons.wikimedia.org, Jairo Cajina

В ответ в начале этого года Украина сообщила о введении санкций против Никарагуа.

Украина считает Крым своей территорией и надеется на присоединение полуострова. При этом сами жители Крыма в 2014 году в подавляющем большинстве высказались за воссоединение с РФ.

Президент России Владимир Путин заявил, что вопрос принадлежности полуострова закрыт окончательно.