Как известно, Никарагуа стала одной из первых стран, признавших Крым частью России. Центральноамериканская страна заявила об этом ещё в 2014 году.
В конце 2020 года в Симферополе открылось почётное консульство Никарагуа. Это дипломатическое представительство стало первым, открывшимся в Республике Крым после её вхождения в состав Российской Федерации.
В ответ в начале этого года Украина сообщила о введении санкций против Никарагуа.
Украина считает Крым своей территорией и надеется на присоединение полуострова. При этом сами жители Крыма в 2014 году в подавляющем большинстве высказались за воссоединение с РФ.
Президент России Владимир Путин заявил, что вопрос принадлежности полуострова закрыт окончательно.