Во время акции националистов возле белорусского посольства в Киеве говорилось, что «Лукашенко терроризирует Европу, также, как НКВДшники… гнали заградотрядами солдат на фронт».
Как известно, отряды, которые размещались позади основных войск для поддержания воинской дисциплины и предотвращения бегства военнослужащих с поля боя, применялись в армиях различных государств начиная с античности.
В функции заградительных отрядов, использовавшихся СССР в годы Великой Отечественной войны, не входило конвоирование военнослужащих на фронт.
«Мы должны забыть все разногласия между нашими украинским и польскими народами и совместно противостоять восточной левацкой, необольшевистской орде», — заявил один из выступавших.
Польша обвиняет белорусские власти в том, что власти этой страны ведут «гибридную акцию» против Польши и ЕС, организуя попытки мигрантов из стран Азии по пересечению польской границы.
Польша, Латвия и Литва выставили на границе заграждения с колючей проволокой для того, чтобы остановить тысячи нелегалов, пытающихся попасть в ЕС через белорусскую территорию.
Минск называет эти меры негуманными и сравнивает их со зверствами нацистов в годы Второй мировой войны.
Также белорусские власти отвергают обвинения в организации потоков мигрантов. Президент Александр Лукашенко и другие официальные лица страны неоднократно указывали, что большинство беженцев прибывает из стран, страдающих от войн и разрушений, ставших результатом политики стран ЕС.