Украинские ультраправые утверждают, что президент Белоруссии Александр Лукашенко представляет опасность для Европы, сообщило 10 ноября интернет-издание Страна.ua

Во время акции националистов возле белорусского посольства в Киеве говорилось, что «Лукашенко терроризирует Европу, также, как НКВДшники… гнали заградотрядами солдат на фронт».

Как известно, отряды, которые размещались позади основных войск для поддержания воинской дисциплины и предотвращения бегства военнослужащих с поля боя, применялись в армиях различных государств начиная с античности.

В функции заградительных отрядов, использовавшихся СССР в годы Великой Отечественной войны, не входило конвоирование военнослужащих на фронт.

«Мы должны забыть все разногласия между нашими украинским и польскими народами и совместно противостоять восточной левацкой, необольшевистской орде», — заявил один из выступавших.

Восторг архитектора Гитлера: Дом правительства Украины, предназначенный для НКВД © Василий Стоякин

Польша, Латвия и Литва выставили на границе заграждения с колючей проволокой для того, чтобы остановить тысячи нелегалов, пытающихся попасть в ЕС через белорусскую территорию.

Минск называет эти меры негуманными и сравнивает их со зверствами нацистов в годы Второй мировой войны.

Также белорусские власти отвергают обвинения в организации потоков мигрантов. Президент Александр Лукашенко и другие официальные лица страны неоднократно указывали, что большинство беженцев прибывает из стран, страдающих от войн и разрушений, ставших результатом политики стран ЕС.