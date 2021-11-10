В Киеве во время шоу Mad Cage от B1 MAA украинский боец Дмитрий Яцко в прямом смысле слова попробовал на вкус своего израильского противника Дэвида Альмайо. Соответствующее видео 9 ноября появилось на странице промоутера в Instagram

Яцко удалось победить Альмайо, правда не без потерь, оба спортсмена получили повреждения. Кровь на ринге — явление нередкое, а вот ее употребление там же произошло впервые: украинец провел рукой по окровавленному торсу соперника, а потом облизал с нее кровь побежденного.

«Когда-то видели, чтобы боец ММА пробовал на вкус кровь соперника? Теперь, получается, что видели! Mad Cage полностью оправдала свое название!» — говорится в комментарии к ролику.

«Вампир», «Долбогреб какой-то», «Эффектно, но главное, чтобы анализы были в норме у всех, кто с кровью контактирует», — заметили подписчики группы.

Украина потеряла один из ключевых рынков сладостей - глава «Укркондпрома» © Ylanite Koppens/Pexels

Для украинца этот бой стал третьим в смешанных единоборствах, ни одного из них спортсмен не проиграл.