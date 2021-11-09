Президент Украины Владимир Зеленский найдет способ, как обойти закон об олигархах, когда дело коснется миллиардера Рината Ахметова, ведь в этом случае он будет спасать не только бизнес последнего, но и себя. Такое мнение выразил директор Фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко в интервью Украина.ру

«В данной ситуации и Зеленский, и Ахметов прекрасно понимают, что серьезный конфликт между ними приведет к взаимной аннигиляции, причем будут уничтожены и бизнес-империя Ахметова, и Украина как государство… О войне я бы не говорил точно», — заявил эксперт.

Бондаренко отметил, что трения между ними, конечно, существуют в силу разницы во взглядах. Правда речь идет о «рабочих моментах» экономического, а не политического характера, поэтому все «решается полюбовно».

Депутаты Верховной Рады Украины ранее приняли закон о создании реестра олигархов. В соответствии с ним, лицо, признанное таковым, лишается определенных прав. Зеленский заявил, что это только первых шаг к тому, чтобы избавиться от олигархов как класса.

Эксперты считают странным совпадением, что сразу после подписания президентом закона об олигархах самый богатый человек на Украине по версии Forbes Ринат Ахметов перестал выделять эфирное время своих телеканалов для похвалы Зеленского, а стал больше приглашать оппонентов главы государства. В частности о ссоре между президентом и миллиардером заявил украинский политолог Михаил Погребинский.