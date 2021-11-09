«Я не занимался партийным строительством, когда был председателем Верховной Рады. Я об этом говорил откровенно коллегам. У меня не было на это времени… Построение партии — это сложный, кропотливый, долгий процесс. Но я к этому готов, сил у меня хватает, рядом со мной есть люди, на которых я могу положиться… Сегодня приходят люди, которые просят возглавить партию… Если мы говорим о настоящем, то идут предложения о том, чтобы возглавить партии, но пока я ни одной не возглавил», — сказал он.
Также Разумков рассказал, что когда предлагал название для своего межфракционного депутатского объединения, он не сверялся с реестром политических партий, которые существуют на Украине, поскольку их более трехсот. Он также заявил, что знал о существовании партии «Разумная политика», но ничего общего с ней не имеет.
Политическая партия «Разумная политика» берет начало из партии «Мы украинцы», она позиционировала себя как правоцентристская политическая сила.
Украинские СМИ связывают ее с бывшим президентом Виктором Ющенко. В феврале 2013 года прошел учредительный съезд партии, на котором главой был избран тогдашний генеральный директор предприятия «Энергосталь» Юрий Логвинов. Его первым заместителем стал Виктор Ходаковский, который был депутатом Киевсовета и в фигурировал в деле по факту мошенничества. Позднее руководство партии менялось.
В сентября 2020 года партия «Мы украинцы» поменяла название на «Разумная политика», а ее главой стал некий Василий Бублик. В открытом реестре на сайте Минюста Украины данных о партии нет.
В понедельник, 8 ноября, Разумков опубликовал список депутатов своего межфракционного объединения в Раде «Разумная политика», в которое войдут 25 человек. В частности, в список межфракционной группы войдут депутаты из фракции «Слуга народа» Нелли Яковлева, Василий Мокан и Олег Воронько, внефракционный депутат Людмила Буймистер, которую также недавно исключили из «Слуги народа» и член фракции «Батькивщина» Андрей Николаенко.