Украинский политолог Руслан Бизяев в интервью Украина.ру прокомментировал возможные перспективы экс-спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова в украинской политике и назвал его первоочередную задачу, если он намерен соперничать с Владимиром Зеленским

По мнению Бизяева, сейчас Дмитрий Разумков создает собственную политсилу с прицелом на выборы-2023.

«Сейчас его главная задача — даже не собрать большое количество депутатов и создать свою группу, а правильно представить себя для будущего избирателя, который отдаст за него минимально необходимые 5% голосов», — сказал политолог.

Уже «откусил». Политолог Лазарев о том, готов ли Разумков к настоящей войне с Зеленским © коллаж Украина.Ру



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Поэтому экс-спикер может стартовать с платформы «Слуги народа», но ему нужно учитывать, что многое к 2023 году изменится и будущее — за идеологическими партиями, заключил Бизяев.

Интервью с Русланом Бизяевым можно прочитать здесь

Ранее Разумков опубликовал список депутатов своего межфракционного объединения «Разумная политика», включающий 25 человек. В частности, в группу Разумкова вошли депутаты из фракции «Слуга народа» Нелли Яковлева, Василий Мокан и Олег Воронько, внефракционный депутат Людмила Буймистер, которую также недавно исключили из «Слуги народа», и член фракции «Батькивщина» Андрей Николаенко.