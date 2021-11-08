Представители украинских бизнес-ассоциаций заявили, что списание старых грузовых вагонов лишит Украину почти половины их общего количества, сообщило 8 ноября информационное агентство «Униан»

Агентство сообщает, что представители ведущих отраслей украинской экономики — металлургической, сельскохозяйственной, угледобывающей и других — обратились к президенту страны Владимиру Зеленскому с призывом отменить приказ Министерства инфраструктуры о списании старых грузовых железнодорожных вагонов согласно существующим нормативам.

Министерство намерено до 2028 года вывести из эксплуатации все грузовые вагоны, использующиеся более 22 лет, сообщает «Униан».

Но выполнение этой меры приведёт к списанию к 2028 году 75 тысяч вагонов, или 43% рабочего парка страны, говорится в письме.

«Парка, который останется, будет недостаточно для обеспечения перевозок по железной дороге…. Существующие грузостроительные мощности не смогут компенсировать такой дефицит в данный промежуток времени», — утверждают украинские бизнесмены.

Авторы письма призывают Зеленского не вводить вообще никаких ограничений по сроку службы вагонов, а вместо этого внедрить в стране «европейскую систему контроля технического состояния вагонов и их допуска к эксплуатации», сообщает агентство. День железнодорожника Украины: праздновать нечего © Wikipedia/Andrey Kurmelyov / Facebook/Укрзалізниця

По данным украинского Министерства инфраструктуры, изношенность подвижного состава железной дороги страны достигла катастрофического уровня в 90 процентов.

В 2020 году 30% железнодорожных аварий на Украине произошло из-за неудовлетворительного состояния вагонов и локомотивов.