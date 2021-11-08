НАК «Нафтогаз Украины» отрицает заключение мирового соглашения с бизнесменом Игорем Коломойским, говорится в заявлении госкомпании на ее официальной странице в Facebook 8 ноября

Коломойский судится с «Нафтогазом» за 9 млрд кубометров газа, находящихся в украинских подземных хранилищах. Предприниматель заявляет, что именно такой объем принадлежащего ему энергоресурса украинские власти использовали, не оплатив с 2005 по 2010 год.

О том, что «Нафтогаз» и Коломойский пришли к мировому соглашению, согласно которому «Нафтогаз» передаст предпринимателю 3,5 млрд кубометров газа, заявил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко 7 ноября. По его словам, об этом ему сообщил бизнес-партнер Коломойского Геннадий Корбан.

«Нафтогаз не передавал бизнесмену И.Коломойскому никакие объемы газа. Информация о том, что Нафтогаз подписал с бизнесменом И.Коломойским мировое соглашение и согласился отдать ему 3,5 млрд кубометров газа, не соответствует действительности. Заявление народного депутата Украины А.Гончаренко является неправдой», — заявляют в «Нафтогазе».

«Вписать Зеленского». На чем опять заработают Коломойский и Ахметов © Wikipedia/Andrey Kurmelyov / Facebook/Укрзалізниця

Ранее украинский журналист Игорь Николов, участник проекта «Наши гроши», рассказал, что Коломойский может претендовать не на 9, а на все 15 млрд кубометров газа, принадлежащего «Нафтогазу».

Николов отметил, что тогда стоимость газа составляла 1 тыс. грн за тысячу кубометров, а сейчас — $1 тыс. за тысячу кубов.

«Поэтому Беня не дурак, он не хочет получить в гривнах. Он хочет получить назад газ. Чтобы тут же продать его Украине по 1000 баксов», — написал он в ФБ.

Как известно, Коломойский ранее был замечен в тесных связях с нынешним главой «Нафтогаза» Юрием Витренко и даже называл последнего лучшим кандидатом на пост главы этой госкомпании.

Николов полагает, что представители Коломойского могли «дожать» нафтогазовцев на подписание нужных им сверок, что делает перспективы иска для бизнесмена весьма позитивными.

В свете предстоящего отопительного сезона, в который Украина входит с крайне низкими запасами энергоносителей, выигрыш Коломойского в суде обернется как минимум огромными финансовыми потерями для Украины, а как максимум — социальной катастрофой.