Украинский бизнесмен Игорь Коломойский 26 октября может отсудить весь газ госкомпании «Нафтогаз», написал 25 октября на своей странице в Facebook Игорь Николов, участник проекта «Нашi грошi», занимающегося журналистскими расследованиями

«Завтра утром Коломойский может получить решение суда про выемку из Нафтогаза 9 миллиардов кубов газа — половины всего что у нас есть в хранилищах. А если приватовцы дожали нафтогазовцев на подписание нужных им сверок, то Беня (прозвище Коломойского — ред.) заберёт 15 ярдов, а это почти все что есть у Украины на зиму», — заявил Николов.

Игорь Коломойский: кто он © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк Виктора Януковича использовали для нужд населения.

Николов отметил, что тогда стоимость газа составляла 1 тыс. грн за тысячу кубометров, а сейчас — $1 тыс. за тысячу кубов.

«Поэтому Беня не дурак, он не хочет получить в гривнах. Он хочет получить назад газ. Чтобы тут же продать его Украине по 1000 баксов», — написал он.

По словам Николова, 26 октября в суде должны объявить, какой объем газа готов отдать Коломойскому нынешний глава «Нафтогаза» Юрий Витренко.

Николов также прикрепил к своему посту ссылку на единый госреестр судебных решений, в котором указано, что в 10:00 26 октября в Хозяйственном суде города Киева пройдет рассмотрение иска Коломойского против «Нафтогаза».

Ранее в украинских СМИ была обнародована информация о том, что последний был давно замечен в тесных связях с Коломойским, который даже называл Витренко лучшим кандидатом на пост главы «Нафтогаза» из всех возможных.