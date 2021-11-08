Сестра певицы Софии Ротару Аурика на днях стала гостьей шоу «Ужин с Дороти», где рассказала, бывает ли исполнительница в Крыму, где у нее собственный отель и много другой недвижимости, а также ответила на вопрос, где на самом деле живет артистка

«Она (София Ротару - ред.) живет в Конча-Заспе. У них дом с сыном, невесткой. Внуки уже выросли. Внучка учится в Америке. Внук уже отучился. Он уже здесь. В Крыму их нет», — заявила Аурика.

Также сестра певицы рассказала, что Ротару не любит светских мероприятий, поэтому большую часть времени проводит дома, где часто наслаждается природой, ходит на рыбалку и играет в преферанс с соседями и родней.

Аурика Ротару заговорила о месте жительства сестры, так как у певицы в Крыму своя гостиница «Вилла София», и в последнее время местные радикалы часто стали обвинять артистку в том, что она бывает на полуострове тайком.

К слову, дом, где по словам Аурики живет исполнительница, находится в историческом районе на юге Киева под названием Конча-Заспа. Это живописная территория, расположенная на правом берегу Днепра.