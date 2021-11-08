Эксперт напомнил, что из общего объема украинского импорта поставки угля из РФ составляют около 70%. Антрацит, необходимый украинским теплоэлектростанциям, фактически можно привезти только из Российской Федерации.
«Если Россия и дальше будет ограничивать поставки угля на Украину, то здесь возможен полноценный полномасштабный энергетический кризис. За всю зиму нам нужно сжечь 15 млн тонн угля, и 2,5 млн тонн до сих пор не законтрактованы. В них антрацит составляет существенную долю», — сказал Марунич.
Собеседник издания не видит альтернативы возобновлению поставок угля из России — в противном случае Украина останется зимой без электричества, без света. Это угроза масштабных веерных отключений, заключил Марунич.
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