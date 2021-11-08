Ранее Россия прекратила поставки угля-антрацита на Украину. Этот вид угля Киев не может импортировать из других стран, что может привести к системному кризису в энергетике страны, рассказал в интервью Украина.ру сопредседатель украинского Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич

Эксперт напомнил, что из общего объема украинского импорта поставки угля из РФ составляют около 70%. Антрацит, необходимый украинским теплоэлектростанциям, фактически можно привезти только из Российской Федерации. На Украине ждут уголь из США © РИА Новости, Денис Петров / Перейти в фотобанк

«Если Россия и дальше будет ограничивать поставки угля на Украину, то здесь возможен полноценный полномасштабный энергетический кризис. За всю зиму нам нужно сжечь 15 млн тонн угля, и 2,5 млн тонн до сих пор не законтрактованы. В них антрацит составляет существенную долю», — сказал Марунич.

Собеседник издания не видит альтернативы возобновлению поставок угля из России — в противном случае Украина останется зимой без электричества, без света. Это угроза масштабных веерных отключений, заключил Марунич.

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