У Москвы нет задачи военного противостояния украинским властям. В случае ввода российских войск и скоротечных боевых действий большинство украинской армии перейдет на сторону России. Дело в другом — дело в противостоянии Западу. Об этом рассказал директор Института политических исследований Сергей Марков в интервью изданию Украина.ру

Сергей Марков: кто он © РИА Новости, Нина Зотина Ллойд Остин, комментируя перспективы членства Украины в альянсе, заявил, что третьи страны не имеют права вето на вступление Украины в НАТО, при этом Вашингтон поддерживает Киев в его устремлениях. В ответ на это замглавы МИД России Андрей Руденко заявил, что членство Киева в этой организации стало бы крайне опасным шагом, это вынудит Москву реагировать.

Эксперт считает, что в этом случае начнется мощнейшая волна санкций, многие из них могут носить неожиданный характер — начнутся кибератаки, которые заблокируют российские самолеты, или выключат светофоры в крупнейших мегаполисах России.

«Надо готовиться. Закон о независимом интернете исполнять. Какие-то спецслужбистские вещи — чтобы нельзя было подключиться к диспетчерским аэропортов через интернет, хакерскую атаку провести. НАТО все это уже делала. Надо пройтись по чувствительным объектам инфраструктуры», — указал Марков.

Но самое главное, российское руководство должно обладать политической волей чтобы не обращать внимание на жалобы той части элиты, которая хранит свои деньги и недвижимость за границей, заключил собеседник издания.

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