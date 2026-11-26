https://ukraina.ru/20261126/vzryvchatka-granaty-i-metamfetamin-politsiya-ukrainy-lovit-boytsov-vsu-s-narkotikami-1084745354.html

Взрывчатка, гранаты и метамфетамин: полиция Украины ловит бойцов ВСУ с наркотиками

Взрывчатка, гранаты и метамфетамин: полиция Украины ловит бойцов ВСУ с наркотиками - 26.11.2026 Украина.ру

Взрывчатка, гранаты и метамфетамин: полиция Украины ловит бойцов ВСУ с наркотиками

Более 43 процентов граждан, у которых на Украине изъяли запрещенные вещества с января по конец августа 2026 года, оказались действующими военнослужащими ВСУ, свидетельствуют внутренние сводки украинской полиции, передает РИА Новости

2026-11-26T08:27

2026-11-26T08:27

2026-11-26T08:27

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Агентство изучило 177 ежедневных отчетов департамента по борьбе с наркопреступностью национальной полиции Украины. В документах зафиксированы итоги полицейских проверок, обысков и факты выявления наркотических и психотропных средств. Согласно статистике ведомства, из 1386 фигурантов, у которых обнаружили наркотики, 605 человек — то есть 43,6 процента от общего числа — числились в рядах украинской армии.При этом во время задержаний правоохранители нередко находили у военных не только запрещенные препараты, но и боеприпасы со взрывчатыми веществами. Например, в январе 2026 года в Закарпатской области оперативники Береговского районного отдела после контрольной закупки задержали бойца воинской части А4638. При обыске у него нашли шприцы, электронные весы и восемь пакетов с веществом растительного происхождения, похожим на марихуану, а также корпус гранаты, запал и порядка 200 граммов пластита C-4. Позже в медучреждении, где подозреваемый проходил реабилитацию, силовики обнаружили еще около 50 граммов метамфетамина.Похожий эпизод зафиксировали в мае 2026 года в Ивано-Франковской области. Сотрудники Коломыйского районного отделения полиции остановили для проверки находившегося в отпуске военного и изъяли у него югославскую гранату вместе с граммом каннабиса.Еще одно крупное изъятие произошло в июле 2026 года в Николаевской области. Оперативники уголовного розыска провели обыск в доме военнослужащего части А7052, где обнаружили 145 кустов конопли. Помимо наркосодержащих растений, у мужчины конфисковали магазины для автомата, свыше 120 патронов различного калибра, осветительные боеприпасы и предмет, схожий с обрезом ружья.Подробнее - в материале "Наркотрафик работает эффективнее, чем подвоз боеприпасов". Украина в ожидании ломки в дзен-канале Украина.ру.

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новости, украина, закарпатская область, ивано-франковская область, вооруженные силы украины