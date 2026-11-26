Трамп и Рютте обсудили в США "важность недопущения Россией любых действий"
Президент США Дональд Трамп и генсек НАТО Марк Рютте в ходе "превосходной встречи" в Мар-а-Лаго во Флориде обсудили важность урегулирования конфликта на Украине и "недопущения Россией любых действий, которые могли бы намеренно или непреднамеренно привести к расширению масштабов войны"
Об этом говорится в их совместном заявлении, 26 ноября опубликованном пресс-пулом Белого Дома.
"Президент Трамп и генеральный секретарь Рютте провели сегодня вечером превосходную встречу в Мар-а-Лаго, которую часто называют южным Белым домом... Мы также обсудили важность недопущения Россией любых действий, которые могли бы намеренно или непреднамеренно привести к расширению масштабов войны, а также необходимость как можно скорее добиться мирного урегулирования конфликта", — говорится в заявлении.
Визит генсека североатлантического альянса в США проходит на фоне обсуждения американских инициатив по урегулированию конфликта на территории Украины.
Рютте ранее заявлял, что ряд стран НАТО, включая Соединённые Штаты, пока не поддерживают вступление Украины в альянс, а вопросы военного присутствия НАТО у границ с Россией должны решаться "исключительно государствами-членами".
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