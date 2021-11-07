Фракция «Европейская солидарность» в Верховной Раде настаивает на отстранении от участия в пленарных заседаниях главу президентской фракции «Слуга народа» Давида Арахамию «за сексистские и дискриминационные высказывания», написала депутат от «ЕС» Ирина Геращенко 6 ноября на своей странице в Facebook

Арахамия начал ездить в пуленепробиваемом авто после покушения на Шефира © Давид Арахамия/Фейсбук

«Европейская солидарность обратилась в регламентный комитет с требованием отстранить от пяти пленарных заседаний за сексистские и дискриминационные высказывания руководителя фракции "Слуга народа" Давида Арахамии», — пишет она.

По словам депутата, «сексистские заявления руководителя «слуг народа» вызвали возмущение женщин — военнослужащих вооруженных сил.

«Это не первый случай пещерного сексизма из уст лица монобольшинства. Как и не первый случай дискриминационных высказываний в адрес украинцев. Ранее Арахамия позволил себе заявить, что коррупция — в ДНК украинцев», — отметила Геращенко.

Парламентарий добавила, что ей трудно представить, как бы подобные сентенции от спикера партии власти восприняли, например, в США, Германии или Израиле, если бы кто посмел подобное сказать об американцах, немцах или евреях.

Ранее Верховная Рада по предложению президента назначила Алексея Резникова главой оборонного ведомства. Раньше он занимал должность вице-премьера, экс-министра по вопросам реинтеграции «временно оккупированных территорий». Он также был представителем Киева в рабочей подгруппе по политическим вопросам контактной группы по Донбассу.