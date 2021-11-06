Теперь же даже самые прозападные украинские политики и эксперты говорят о том, что вскоре может ожидать развал, что Украина зря доверилась Западу, который использовал ее в своих интересах, и что надо бы как-то договориться с Россией. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко в эфире ютуб-канала Украина.ру

Ростислав Ищенко: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин / Перейти в фотобанк Алексей Арестович заявлял, что Украина нанесет ракетные удары по территории РФ только в случае полномасштабного вторжения войск на свою территорию. Он также уточнял, что его слова о ракетах, которые Украина может направить на Москву, были предупреждением.

Эксперт отметил, что на Украине стали бороться за право договариваться с Россией даже те люди, с которыми Россия уже давно не разговаривает и разговаривать не будет.

«Понятно, что договариваться они хотят на своих условиях. У них там еще много тараканов в голове бегает. Но ситуация совершенно изменилась. Да, они пытаются пугать, говоря о том, что если не договоритесь, то мы тут геноцид русских устроим и ракеты по Кремлю запускать начнем. Но это же все от безысходности и от необходимости получить от России тот ресурс, который им не дал Запад», — пояснил Ищенко.

И самое главное, что сейчас никто не может обвинить Россию в деградации Украины, потому что Киев сам устраивал разного рода блокады при поддержке Запада, и даже самые отъявленные русофобы обвиняют в своих бедах не Москву, а свое собственное руководство и Запад, который их предал, добавил политолог.