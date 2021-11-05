В министерстве индустрии и инфраструктурного развития (МИИР) республики Казахстан 5 ноября сообщили, что Россия не блокировала транзит угля на Украину, передает РИА Новости

Дмитрий Марунич: прекращение поставок Россией угля не помешает Украине обстреливать Донбасс © РИА Новости, Нина Зотина Андрей Герус заявил, что Россия в ноябре заблокировала поставки энергетического угля из Казахстана на Украину.

Пресс-секретарь министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Мадияр Уакпаев пояснил, что о блокировке Россией транзита угля на Украину речи не идет.

«Россия не блокировала поставку угля, но есть некоторые ограничения в связи с загруженностью инфраструктуры с российской стороны», — сказал Уакпаев.

Россия с 1 ноября остановила поставки угля для украинских ТЭС. В Минэкономразвития РФ указали, что прекращение поставок энергетического угля Украине связано с растущими потребностями внутри страны. Поставки других видов угля российские компании не прекращали.

Согласно Минэнерго Украины, запасы угля на складах тепловых электростанций (ТЭС) страны за последнюю неделю снизились на 7,1% (41 тыс. тонн). При этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заверил, что Украина полностью готова к отопительному сезону в условиях энергетического кризиса в Европе.