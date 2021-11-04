С точки зрения политических заявлений в отношении Украины из серьезных европейских стран помалкивает разве что Румыния. Просто в Бухаресте понимают, что им незачем выступать с громогласными заявлениями. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко в интервью изданию Украина.ру

Ростислав Ищенко: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин / Перейти в фотобанк

«Их трудно будет удержать, потому что это расстояние от границы небольшое, войска его проходят за сутки, территории большую часть времени входили в состав предрумынских государств. У них есть возможность быстро занять эти территории, а затем сидеть, торговаться и добиться признания этого раздела», — указал Ищенко.

Сейчас нет ситуации 1940 года, когда был Советский Союз, который никогда не признавал аннексии Бессарабии, и была Румыния. Тогда СССР воспользовался благоприятным моментом, поставил ультиматум и добился передачи Бессарабии ему, уточнил политолог.

Сейчас мы имеем украинское государство, и если оно будет разваливаться и делиться, то у оснований у России забирать какие-то территории ровно столько же, сколько у Польши, у Венгрии и Румынии, заключил собеседник издания.

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