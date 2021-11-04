Министерство культуры и информационной политики Украины по представлению СБУ внесло российского юмориста и телеведущего Максима Галкина в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности. Об этом 4 ноября сообщает пресс-служба ведомства

«Небритая бодрость»: Галкин шокировал снимком после 11 лет жизни с Пугачевой © Максим Галкин/Инстаграм Олегом Газмановым и Юрием Гальцевым.

Год назад Галкин разозлил украинцев пародией на президента Владимира Зеленского, пошутив на тему «пяти важных вопросов», на которые предстояло ответить украинцам во время местных выборов. Так, в образе главы государства Галкин интересуется, можно ли ставить в угол провинившихся депутатов, стоит ли сократить население до 300 парламентариев, нужно ли легализовать медицинский каннабис для тяжелобольных политиков и надо ли поднять на международном уровне вопрос о соблюдении первого закона Ньютона.

Ранее Зеленский отреагировал на петицию украинского ведущего Игоря Кондратюка, которую поддержали 26 тыс. человек, о запрете гастролей на Украине артистов из РФ, перенаправив петицию премьер-министру Денису Шмыгалю, секретарю Совета национальной безопасности и обороны Алексею Данилову и главе СБУ Ивану Баканову.