По мнению эксперта, «Оппозиционный блок» и «Оппозиционная платформа — За жизнь» не смогли объединиться перед парламентскими выборами 2019 года, так как каждая из этих партий является субъектом со своей серьезной позицией, от которой не хочет отказываться.
Лазарев отметил, что сейчас начинает расти рейтинг Евгения Мураева, он ориентируется на лево-центристский электорат и избирателей Юго-Востока. Конкуренцию ему на этом поле может составить бывший спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.
«Юрий Бойко остается на тех же электоральном поле, на котором был. Его рейтинг составляет около 10%, но их рейтинги могут сравняться. Все зависит от политических процессов, которые могут произойти внутри страны. Сегодня мы можем прогнозировать, что рейтинг вырастет, а завтра появится какой-нибудь "черный лебедь", и все изменится», — полагает эксперт.
Полный текст интервью читайте здесь.