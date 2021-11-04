Политолог Александр Лазарев прокомментировал в интервью изданию Украина.ру вероятность объединения политических сил, которые ранее входили в состав Партии регионов и пользуются популярностью на Юго-востоке Украины

Руководство Украины идет по пути узурпации власти и диктатуры - Медведчук © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Лазарев отметил, что сейчас начинает расти рейтинг Евгения Мураева, он ориентируется на лево-центристский электорат и избирателей Юго-Востока. Конкуренцию ему на этом поле может составить бывший спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.

«Юрий Бойко остается на тех же электоральном поле, на котором был. Его рейтинг составляет около 10%, но их рейтинги могут сравняться. Все зависит от политических процессов, которые могут произойти внутри страны. Сегодня мы можем прогнозировать, что рейтинг вырастет, а завтра появится какой-нибудь "черный лебедь", и все изменится», — полагает эксперт.

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