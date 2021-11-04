Если бы Украина обладала сотнями и тысячами Байрактаров, она бы могла устроить Донбассу «сладкую жизнь», организовав массовые налеты. Но у Киева этих беспилотников в лучшем случае пару десятков, и если постоянно их использовать, то их быстро уничтожат, рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко в эфире ютуб-канала Украина.ру

Ростислав Ищенко: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин / Перейти в фотобанк Дмитрий Песков, комментируя тему поставок Турцией дронов Украине, заявил, что опасения подтверждаются, а поставки могут привести к негативным последствиям и дестабилизации. Позднее МИД Турции отметил, что приобретенное Киевом у Анкары вооружение перестает быть турецким, и призвал Украину перестать употреблять название страны при упоминании беспилотника.

Понятно, что Байрактар — это более серьезное оружие, чем кустарный беспилотник, но, учитывая, что средства ПВО на вооружении ДНР/ЛНР спокойно уничтожали украинские самолеты, то сбить Байрактар они тоже смогут, отметил эксперт.

«Да, это неприятно. Но я думаю, что артиллерийские обстрелы не более приятная власть, чем налеты беспилотников», — указал Ищенко.

Просто применяя Байрактары, украинская армия может чувствовать себя более защищенной, поскольку управляющий им оператор чувствует себя так, будто бы играет в компьютерную игру, и даже если беспилотник собьют, то лично он от этого никак не пострадает, добавил политолог.