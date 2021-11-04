Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя тему поставок Турцией дронов Украине, заявил, что опасения подтверждаются, а поставки могут привести к негативным последствиям и дестабилизации. Позднее МИД Турции отметил, что приобретенное Киевом у Анкары вооружение перестает быть турецким, и призвал Украину перестать употреблять название страны при упоминании беспилотника.
Понятно, что Байрактар — это более серьезное оружие, чем кустарный беспилотник, но, учитывая, что средства ПВО на вооружении ДНР/ЛНР спокойно уничтожали украинские самолеты, то сбить Байрактар они тоже смогут, отметил эксперт.
«Да, это неприятно. Но я думаю, что артиллерийские обстрелы не более приятная власть, чем налеты беспилотников», — указал Ищенко.
Просто применяя Байрактары, украинская армия может чувствовать себя более защищенной, поскольку управляющий им оператор чувствует себя так, будто бы играет в компьютерную игру, и даже если беспилотник собьют, то лично он от этого никак не пострадает, добавил политолог.