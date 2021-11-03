Это решение связано с масштабными кадровыми перестановками в украинском правительстве, которое возглавляет другой бывший топ-менеджер Ахметова Денис Шмыгаль. Шурма заменит на посту советника Ермака Юлию Свириденко, которую Зеленский видит в роли вице-премьера — министра экономики.
«Это решение уже принято. Как только начали говорить, что Юля (Свириденко — ред.) уйдет в Кабмин — сразу Ермак решил перевести сюда Ростика (Шурму — ред.)», — приводит издание слова своего источника.
Ростислав Шурма — бывший гендиректор завода «Запорожсталь» (2012 — 2019), входящий в группу «Метинвест» Ахметова.
В этом холдинге он также работал финансовым директором Макеевского металлургического завода и заместителем директора металлургического дивизиона, работал на руководящих должностях и в других предприятиях «Метинвеста».
Политическую карьеру начал в связанной с Ахметовым партии «Оппозиционный блок», где был главой Запорожской региональной организации. Весной 2021 года Шурма был назначен членом наблюдательного совета госкомпании «Укроборонпром».
Следует отметить, что с момента президентской избирательной кампании 2019 года Зеленский был гораздо ближе к главному конкуренту Ахметова в украинском бизнесе Игорю Коломойскому. Тот даже признавался в финансировании Зеленского, сотрудничавшего с каналом Коломойского «1+1».
Однако после избрания президентом в команде Зеленского стало появляться все больше людей Ахметова. Это привело к тому, что позиции Коломойского в украинской власти серьезно ослабли.