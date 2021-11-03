Заместителем главы Офиса президента Украины назначат Ростислава Шурму, бывшего гендиректора завода «Запорожсталь», принадлежащего богатейшему предпринимателю страны Ринату Ахметову». Об этом написало издание «Экономическая правда» со ссылкой на источник из команды президента Владимира Зеленского

Это решение связано с масштабными кадровыми перестановками в украинском правительстве, которое возглавляет другой бывший топ-менеджер Ахметова Денис Шмыгаль. Шурма заменит на посту советника Ермака Юлию Свириденко, которую Зеленский видит в роли вице-премьера — министра экономики.

«Это решение уже принято. Как только начали говорить, что Юля (Свириденко — ред.) уйдет в Кабмин — сразу Ермак решил перевести сюда Ростика (Шурму — ред.)», — приводит издание слова своего источника.

«Вписать Зеленского». На чем опять заработают Коломойский и Ахметов © Wikipedia/Andrey Kurmelyov / Facebook/Укрзалізниця Ростислав Шурма — бывший гендиректор завода «Запорожсталь» (2012 — 2019), входящий в группу «Метинвест» Ахметова.

В этом холдинге он также работал финансовым директором Макеевского металлургического завода и заместителем директора металлургического дивизиона, работал на руководящих должностях и в других предприятиях «Метинвеста».

Политическую карьеру начал в связанной с Ахметовым партии «Оппозиционный блок», где был главой Запорожской региональной организации. Весной 2021 года Шурма был назначен членом наблюдательного совета госкомпании «Укроборонпром».

Следует отметить, что с момента президентской избирательной кампании 2019 года Зеленский был гораздо ближе к главному конкуренту Ахметова в украинском бизнесе Игорю Коломойскому. Тот даже признавался в финансировании Зеленского, сотрудничавшего с каналом Коломойского «1+1».

Однако после избрания президентом в команде Зеленского стало появляться все больше людей Ахметова. Это привело к тому, что позиции Коломойского в украинской власти серьезно ослабли.