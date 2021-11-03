Россия при благоприятных обстоятельствах, среди которых снятие санкционного давления, может прийти к углеродной нейтральности раньше 2060 года, сказал спецпредставитель президента РФ по климату Руслан Эдельгериев. Его слова приводит РИА Новости 3 ноября

Углеродная нейтральность означает сведение к нулю выбросов двуокиси углерода в атмосферу, что подразумевает полный отказ от сжигания ископаемого топлива. Такие цели себе поставили государства Евросоюза, чтобы не терять европейский рынок из-за углеродного налога, аналогичного результата намерены достичь Россия и Китай.

«Прийти к углеродной нейтральности к 2060 году — это обязательства, которые РФ на себя взяла вне зависимости от обстоятельств. Если мы будем видеть, что будут сняты ограничительные меры и санкции на климатические проекты, если будут объединенные углеродные рынки, если будут признаны результаты климатических проектов, если не будет двойных стандартов, Россия при благоприятной конъюнктуре может раньше прийти к углеродной нейтральности», — сказал Эдельгериев.

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«Там газ гораздо чище, чем в трубопроводе, который идет через Украину. Тем не менее наш новый газопровод не сертифицируют, а просят нас, чтобы мы не то что сохранили, а добавили поставки по старому трубопроводу. При этом никто не говорит, что там утечки. Это уже двойные стандарты», — констатировал чиновник.

Президент России Владимир Путин ранее сказал, что углеродная нейтральность России должна быть обеспечена к 2060 году.