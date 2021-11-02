Украина ранее заявила об успешном ударе турецких беспилотников Bayraktar по позициям ополченцев ДНР, однако Киев, купивший лишь 10 таких БПЛА, ограничивается точечными акциями.
«У нас свои двигатели и электронное оборудование, в отличие от турок. Поэтому сегодня Турция не может развернуть полномасштабное производство своих БПЛА», — подчеркнул Сивков.
Он также отметил, что по своим летным характеристикам беспилотники Bayraktar находятся на уровне самолетов первой мировой войны и существенно уступают российским аналогам, единственное их преимущество — они уже использовались в зоне боевых действий.
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