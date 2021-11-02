Турецкие производители слишком зависимы от поставщиков высокотехнологичных компонентов для своих беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), рассказал военный эксперт Константин Сивков в интервью Украина.ру

Украина ранее заявила об успешном ударе турецких беспилотников Bayraktar по позициям ополченцев ДНР, однако Киев, купивший лишь 10 таких БПЛА, ограничивается точечными акциями.

«У нас свои двигатели и электронное оборудование, в отличие от турок. Поэтому сегодня Турция не может развернуть полномасштабное производство своих БПЛА», — подчеркнул Сивков.

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