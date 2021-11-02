Создав огромный перевес в силах на очень узких направлениях удара, ВСУ, возможно, смогут прорвать оборону республик Донбасса. После чего начнется продвижение войск в глубину республик с выходом на российскую границу с целью отсечения. Об этом рассказал доктор военных наук Константин Сивков в интервью изданию Украина.ру

Константин Сивков: успешное использование «Байрактаров» — реклама, не соответствующая действительности © РИА Новости, Владимир Трефилов

По его словам, в этих условиях российское руководство окажется перед дилеммой, но все же начнут боевые действия по защите ДНР-ЛНР с перспективой продвижения далее, после чего массированными авиационно-ракетными ударами, а также действиями сухопутных войск и флота группировка вооруженных сил Украины, которая вторглась туда, будет разгромлена.

«По большей части украинские войска не будут оказывать серьезного сопротивления российской армии, в основном будут переходить на сторону России. И затем объединенная российско-украинская группировка двинется вглубь страны. Причем первым эшелоном будет идти украинская армия, а ее будет поддерживать с воздуха российская авиация. И эта украинская армия возьмет Киев и выйдет к западным границам Украины на границу с Приднестровско-Молдавской республикой, тем самым ее демонтирует», — рассуждает Сивков.

Что касается американских формирований, которые обеспечивают работу тех или иных центров на Украине, то эти формирования не вступяют в бой, их попросят покинуть эти территории, что им и придется сделать, уверен специалист.

Таким образом Украина будет освобождена, но западные области Украины, которые всегда тяготели к Западу, следовало бы оставить независимыми, пусть присоединяются к кому хотят, заключил собеседник издания.

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