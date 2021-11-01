Актриса, звезда сериала «Сваты» Инна Королева предостерегла поклонников от напрасных надежд, сообщив 31 октября в сториз своего Instagram, что 1 ноября долгожданный седьмой сезон не выйдет

«В интернете ходит информация, что 1 ноября выйдут "Сваты-7". Это неверная информация, поэтому будьте бдительны, господа», — написала артистка.

Она уточнила, что, вероятно, с начала ноября будут транслировать какой-то другой сезон, однако ждать новых серий, пообещала Королева, зрителям осталось уже совсем недолго.

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Однако все время что-то мешало: сначала артистам запретили въезд на Украину, пришлось перенести съемочную площадку в Белоруссию, там работу остановили политические волнения, потом процесс откладывали из-за пандемии, и только в Грузии летом этого года последние серии, наконец, удалось доснять.