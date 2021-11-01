«В интернете ходит информация, что 1 ноября выйдут "Сваты-7". Это неверная информация, поэтому будьте бдительны, господа», — написала артистка.
Она уточнила, что, вероятно, с начала ноября будут транслировать какой-то другой сезон, однако ждать новых серий, пообещала Королева, зрителям осталось уже совсем недолго.
Первый сезон сериала «Сваты» вышел на экраны в 2008 году, а шестой — в 2013-м. С тех пор съемочная группа пыталась довести начатое до конца, выпустив заключительный седьмой сезон.
Однако все время что-то мешало: сначала артистам запретили въезд на Украину, пришлось перенести съемочную площадку в Белоруссию, там работу остановили политические волнения, потом процесс откладывали из-за пандемии, и только в Грузии летом этого года последние серии, наконец, удалось доснять.