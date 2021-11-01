Бред о «победе над Россией» был навязан всей "Зе-команде" радикальными украинскими националистами. Президент Владимир Зеленский находится у них в плену, считает историк и политолог Сергей Станкевич. Об этом он рассказал в интервью Украина.ру

Зеленский повторяет за радикалами манеру «ведения переговоров» с «царством тьмы», которым считают Россию и республики Донбасса, рассказал Станкевич. «Для защиты своей земли»: Зеленский прокомментировал удар Bayraktar в Донбассе © president.gov.ua

«Никаких компромиссов с «царством тьмы». Переговоры? Только затем, чтобы сказать врагу в лицо: «Агрессор и оккупант, сдавайся, возвращай территории, кайся, плати репарации, а мы будем тебя и твоих колаборантов судить и наказывать». Другой язык общения с «царством тьмы» объявляется зрадой, а любой миротворческий компромисс — капитуляцией. Радикалы грозят президенту и его людям прямым насилием за любой потенциальный шаг вправо-влево», — сказал Станкевич.

По словам эксперта, радикалы грозят президенту и его окружению расправой за попытки узаконить «формулу Штайнмайера». Зеленский окончательно смирился с ролью узника на поводке у националистов, заключил Станкевич.

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