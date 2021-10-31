Украинское госпредприятие «Восточный горно-обогатительный комбинат» (ВостГОК) уменьшило на 47% производство уранового оксидного концентрата в январе-сентябре 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из данных Минэнерго страны

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В денежном выражении производство уранового концентрата упало на 44%, с 1,76 млрд грн до 990,7 млн грн. О причинах спада производства не сообщается.

По итогам первого полугодия 2021 года ВостГОК 579 млн грн убытков, что в 2,1 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и превышает убытки за весь 2020 год.

ВостГОК — единственное на Украине предприятие по добыче и переработке урановой руды. Украинские атомные электростанции ежегодно потребляют порядка 2,4 тыс. тонн этого энергоресурса, в то время как его годовое производство ранее составляло около 1 тыс. тонн.

Теперь его будет меньше, что означает, что еще больше топлива для своих АЭС Украина будет покупать за границей.