Физический поток газа по газопроводу «Ямал - Европа» на входе в ГТС Германии упал до нуля 30 октября, сообщает Интерфакс со ссылкой на данные германского газотранспортного оператора Gascade

Газопровод продолжает работу в реверсном режиме — идет прокачка по направлению с запада на восток, сообщает Gascade.

В СМИ уточняется, что причиной этому является увеличение запроса польских потребителей на российский газ и снижение потребления газа немецкой промышленностью.

Польша получает поставки газа из России не только напрямую, но и по схеме виртуального реверса — отбирая топливо из транзитного потока. Когда запрос по виртуальному реверсу превышает прямой физический поток газа, газопровод переходит на режим реального реверса, уточняет Интерфакс. Макрон заявил, что Россия не манипулирует ценами на газ © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

«Заявки европейских потребителей выполняются в полном объеме. Колебания спроса на российский газ зависят от фактических потребностей покупателей», — уточнили журналистам в управлении информации ПАО «Газпром».

Газопровод «Ямал — Европа» протяженностью свыше двух тысяч километров идет от российского Торжка до германского Франкфурта-на-Одере через территорию Белоруссии и Польши.