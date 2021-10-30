Газопровод продолжает работу в реверсном режиме — идет прокачка по направлению с запада на восток, сообщает Gascade.
В СМИ уточняется, что причиной этому является увеличение запроса польских потребителей на российский газ и снижение потребления газа немецкой промышленностью.
Польша получает поставки газа из России не только напрямую, но и по схеме виртуального реверса — отбирая топливо из транзитного потока. Когда запрос по виртуальному реверсу превышает прямой физический поток газа, газопровод переходит на режим реального реверса, уточняет Интерфакс.
«Заявки европейских потребителей выполняются в полном объеме. Колебания спроса на российский газ зависят от фактических потребностей покупателей», — уточнили журналистам в управлении информации ПАО «Газпром».
Газопровод «Ямал — Европа» протяженностью свыше двух тысяч километров идет от российского Торжка до германского Франкфурта-на-Одере через территорию Белоруссии и Польши.