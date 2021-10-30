Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью газете Financial Times 29 октября оценил влияние России на ценообразование на рынке газа

Киев «прикрылся» Россией, объясняя рост тарифов на газ © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

«У меня нет доказательств манипулирования ценами, и я никого не обвиняю. Речь идет о торговых отношениях», — подчеркнул президент Франции.

Макрон отметил, что задача поставщиков газа — избежать перебоев в поставках и дальнейшего подорожания топлива в преддверии зимы. Он призвал страны «Большой двадцатки» координировать действия поставщиков и потребителей энергоресурсов.

Ранее в Еврокомиссии также опровергли обвинения России в манипулировании ценами на газ. Еврокомиссия подтвердила, что «Газпром» выполняет долгосрочные контракты в полном объеме.

Президент России Владимир Путин поручил «Газпрому» увеличить поставки газа в ЕС. После этого цены на газовом рынке снизились.

Представитель Госдепа США Амос Хохштейн отметил, что приветствует готовность России увеличить поставки газа в Европу. При этом он заявил, что это могло случиться раньше, а странам ЕС нужно избавляться от зависимости от потребления российского газа.