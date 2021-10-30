Применяя Bayraktar, Украина пытается спровоцировать Россию на защиту своих граждан в Донбассе силовыми методами, что приведет к новой волне санкций, считает эксперт.
«С учетом того, что надвигающейся зимой Украина может погрузиться в коллапс, что приведет к массовым бунтам населения и возможной смене власти, маленькая война (хоть и дистанционная) отвлечёт внимание населения от ошибок команды Владимира Зеленского. Мы находимся в такой развилке событий, которая непонятно чем завершится, и как российскому руководству на это придется реагировать», — сказал Коротченко.
Военно-техническая возможность ввести бесполетную зону над Донбассом и защитить население существует, однако нужно просчитать экономические и политические риски такого решения, заключил эксперт.
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