В условиях кризиса, стоя перед риском массовых бунтов, команда Зеленского может решиться на эскалацию ситуации в Донбассе, используя БПЛА Bayraktar. Об этом в интервью Украина.ру рассказал главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко

Применяя Bayraktar, Украина пытается спровоцировать Россию на защиту своих граждан в Донбассе силовыми методами, что приведет к новой волне санкций, считает эксперт. «Стричь как баранов»: Коротченко предсказал газовые бунты на Украине © РИА Новости, Андрей Стенин / Перейти в фотобанк

«С учетом того, что надвигающейся зимой Украина может погрузиться в коллапс, что приведет к массовым бунтам населения и возможной смене власти, маленькая война (хоть и дистанционная) отвлечёт внимание населения от ошибок команды Владимира Зеленского. Мы находимся в такой развилке событий, которая непонятно чем завершится, и как российскому руководству на это придется реагировать», — сказал Коротченко.

Военно-техническая возможность ввести бесполетную зону над Донбассом и защитить население существует, однако нужно просчитать экономические и политические риски такого решения, заключил эксперт.

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