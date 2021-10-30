В свете системного кризиса на Украине у заинтересованных игроков - стран Запада и России остается минимальный набор интересов в Киеве - обеспечение контроля над населением и территорией. Об этом в интервью Украина.ру рассказал директор Института социально-экономических исследований Финансового института при Правительстве РФ Алексей Зубец

Эксперт напомнил о встрече президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена в Женеве, где вопрос Украины не обсуждался. Это указывает на низкий в глобальном масштабе интерес к Киеву, уверен Зубец. Украина без яиц. Что еще Киев попросит у Лукашенко © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

«России и Западу нужно будет лишь обеспечить минимальный контроль над населением и территорией, больше интересов у них на Украине нет. А когда нет иных интересов, то Украина будет просто проваливаться. Главная ее проблема в том, что у нее нет проекта будущего, как они будут жить и развиваться. Поэтому остается ждать, пока страна окончательно дезинтегрируется», — сказал Зубец.

Судя по текущим данным, процесс дезинтеграции Украины продлится еще несколько лет, заключил эксперт.

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