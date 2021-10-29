Украина намерена увеличить экспорт дров в страны Европы, чтобы компенсировать дефицит газа. Об этом заявил глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко в комментарии Golos.ua 29 октября

Киев «прикрылся» Россией, объясняя рост тарифов на газ © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

«Это, безусловно, интересная продукция для экспорта, особенно для рынка Европейского союза. В этом отопительном сезоне, пока не запущен "Северный поток — 2", у них не хватает 70 миллиардов кубометров газа для покрытия этих нужд», — сказал Чаленко.

Эксперт отметил, что на Украине вскоре могут отменить запрет на массовый вывоз древесины, несмотря на катастрофические последствия вырубки лесов в западных регионах страны. Отказ от моратория на вырубку был условием для транша от Еврокомиссии в размере 600 млн евро, пояснил он.

В странах Европы сложился энергетический кризис из-за скачка цены на газ на бирже. Газпром сообщал о скорой возможности запуска «Северного потока — 2» сразу после сертификации регулятором.