Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич на заседании постсовета ОБСЕ в Вене 28 октября потребовал от представителей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ тщательнее контролировать ситуацию в Донбассе, передает РИА Новости

Кулеба заявил, что запуск Киевом «Байрактара» не нарушает Минские соглашения © Дмитрий Кулеба/Фейсбук

При этом в отчете миссии ОБСЕ это не отражено и предупреждений о перемещениях украинских военных не было.

Постпред заявил, сообщения о том, что действия в районе Старомарьевки сопровождались использованием ВСУ иностранного беспилотника Bayraktar, вызывают крайнюю обеспокоенность.

«Генеральный штаб ВСУ официально подтвердил факт боевого применения 25 октября комплекса Bayraktar по позициям ополчения в районе населенного пункта Гранитное — это как раз соседний со Старомарьевкой поселок. Вновь задаемся вопросом: где реакция действующего председательства ОБСЕ на эти нарушения ВСУ мер по деэскалации?» — подчеркнул Лукашевич.

Он потребовал от мониторинговой миссии тщательнее отражать в отчетах сведения о нарушениях ВСУ в Донбассе.