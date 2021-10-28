Российский постпред указал, что ранее в СМИ появились кадры проезда украинской бронетехники по улицам Старомарьевки, сообщения о заходе военных в дома местных жителей с целью проверки паспортов, а Минобороны Украины опубликовало видео удара беспилотника Bayraktar у линии разграничения.
При этом в отчете миссии ОБСЕ это не отражено и предупреждений о перемещениях украинских военных не было.
Постпред заявил, сообщения о том, что действия в районе Старомарьевки сопровождались использованием ВСУ иностранного беспилотника Bayraktar, вызывают крайнюю обеспокоенность.
«Генеральный штаб ВСУ официально подтвердил факт боевого применения 25 октября комплекса Bayraktar по позициям ополчения в районе населенного пункта Гранитное — это как раз соседний со Старомарьевкой поселок. Вновь задаемся вопросом: где реакция действующего председательства ОБСЕ на эти нарушения ВСУ мер по деэскалации?» — подчеркнул Лукашевич.
Он потребовал от мониторинговой миссии тщательнее отражать в отчетах сведения о нарушениях ВСУ в Донбассе.