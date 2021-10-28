Ранее Савченко и ее сестру «поймали» в аэропорту «Борисполь» с поддельными сертификатами о вакцинации. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело, изъятые документы направили на экспертизу. В ближайшее время будет принято решение об объявлении подозрения фигуранткам.
В эфире Савченко заявила, что, по ее мнению, никто не должен знать о том, вакцинирована она от коронавируса или нет в ответ на просьбу Радуцкого рассказать об этом. Она также предложила депутату «провести экспертизу и узнать».
«Ни одна экспертиза не покажет, вакцинированы вы или переболели. У вас либо есть антитела, либо их нет», — прокричала Савченко.
Вопрос о том, покупала ли Савченко сертификат, экс-депутат проигнорировала.
«Надежда показывает всей стране, что можно нарушать законодательство Украины», — заявил Радуцкий.
Савченко в итоге так и не признала, делала ли она прививку, а также где купила поддельный документ о вакцинации.