Экс-депутат Надежда Савченко и действующий парламентарий от «Слуги народа», глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий поссорились, обсуждая скандал с подделкой документа о вакцинации. Инцидент произошел 27 октября в эфире телеканала «Украина 24»

Ранее Савченко и ее сестру «поймали» в аэропорту «Борисполь» с поддельными сертификатами о вакцинации. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело, изъятые документы направили на экспертизу. В ближайшее время будет принято решение об объявлении подозрения фигуранткам.

Савченко попалась на подделке сертификата о вакцинации © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

«Ни одна экспертиза не покажет, вакцинированы вы или переболели. У вас либо есть антитела, либо их нет», — прокричала Савченко.

Вопрос о том, покупала ли Савченко сертификат, экс-депутат проигнорировала.

«Надежда показывает всей стране, что можно нарушать законодательство Украины», — заявил Радуцкий.

Савченко в итоге так и не признала, делала ли она прививку, а также где купила поддельный документ о вакцинации.