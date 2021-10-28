Дефицит кислорода в больницах Одессы произошел из-за манипуляций заводов, которые в абсолютном большинстве оказались на Украине в частных руках. Об этом 27 октября заявил председатель комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий в эфире телеканала «Украина 24»

«Почему-то именно на прогнозируемый пик эпидемии два самых мощных кислородных завода стали на техническую профилактику. На просьбу правительства перенести техническую профилактику там ответили, что это невозможно. Заводы пока стоят, но уже 2 ноября выходят из профилактики… К сожалению, это частные заводы — в стране все кислородные заводы частные», — заявил он.

По его словам, СБУ и силовые структуры начали заниматься этим вопросом, «потому что есть подозрения, что это может быть также диверсия».

Новость о том, что в одной из больниц Одессы начали экстренно перевозить пациентов якобы из-за нехватки кислорода, оказалась ложью, поскольку выяснилось, что он там есть. История разыгралась, по словам Радуцкого, исключительно из-за политической составляющей, поэтому были привлечены СМИ.

Накануне директор департамента здравоохранения Одесской облгосадминистрации Наталья Одарий-Захарьева рассказала, что в больницах города возникла напряженная ситуация с обеспечением медицинским кислородом из-за остановки производящих его двух заводов. По ее словам, перебои с кислородом начались еще шесть недель назад.