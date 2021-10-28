ВСУ впервые использовала беспилотник «Байрактар» во время масштабной эскалации вооруженного конфликта в Донбассе 25 октября. Военный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин заявил в интервью Украина.ру, что России есть, чем ответить на украинские провокации

Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный дал приказ на использование турецких беспилотников в Донбассе — вооружения, запрещенного Минскими соглашениями. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело, связанное с обстрелом населенных пунктов украинскими силовиками. Стешин полагает, что у России есть все средства, чтобы ответить на украинскую агрессию. Из последних сил. На Украине собрались производить свой «Байрактар» © пресс-служба министерства обороны Украины

«У России есть средства чтобы их сбивать. Но тут есть такой тонкий момент, что эти беспилотники наносят удар из воздушного пространства Украины из-за линии фронта. Украинцы это прекрасно понимают и понимают, в какой ситуации находится Россия и военные ДНР/ЛНР», — заявил Стешин.

Украинские власти могут объявить агрессией поражение беспилотника в воздушном пространстве Украины, и это развяжет им руки, подчеркнул эксперт. Данная ситуация может привести к непредсказуемым последствиям, заключил Стешин.

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