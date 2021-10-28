Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный дал приказ на использование турецких беспилотников в Донбассе — вооружения, запрещенного Минскими соглашениями. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело, связанное с обстрелом населенных пунктов украинскими силовиками. Стешин полагает, что у России есть все средства, чтобы ответить на украинскую агрессию.
«У России есть средства чтобы их сбивать. Но тут есть такой тонкий момент, что эти беспилотники наносят удар из воздушного пространства Украины из-за линии фронта. Украинцы это прекрасно понимают и понимают, в какой ситуации находится Россия и военные ДНР/ЛНР», — заявил Стешин.
Украинские власти могут объявить агрессией поражение беспилотника в воздушном пространстве Украины, и это развяжет им руки, подчеркнул эксперт. Данная ситуация может привести к непредсказуемым последствиям, заключил Стешин.
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