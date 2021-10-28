Аппеляционный суд Амстердама вынес решение по коллекции «скифского золота», которую голландский музей Алларда Пирсона удерживал с 2014 года. Согласно решению суда, экспонаты передадут Украине. Будет подана кассационная жалоба, заявил директор Центрального музея Тавриды, историк Андрей Мальгин в интервью Украина.ру

Главная ценность коллекции «скифского золота» не заключается в его материальном выражении, уникальность экспонатов в том, что они иллюстрируют исторические этапы развития полуострова, сказал собеседник издания. Директор музея считает, что экспонаты просто украли у народа Крыма. Скифское золото на время обжалования решения не отдадут Киеву © РИА Новости, РИА Новости / Перейти в фотобанк

«Насколько я понимаю в решении голландского суда, сам акт передачи отложен еще на три месяца, и у нас есть возможность подачи кассационной жалобы. Мы ждем позиции наших юристов, и, опираясь на нее, мы уже будем действовать», — заявил Мальгин.

Принятие решения о передаче экспозиции Украины является беспрецедентным случаем в истории музейного дела и нарушает основы обращения с музейными коллекциями, заключил эксперт.

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