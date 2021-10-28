Главная ценность коллекции «скифского золота» не заключается в его материальном выражении, уникальность экспонатов в том, что они иллюстрируют исторические этапы развития полуострова, сказал собеседник издания. Директор музея считает, что экспонаты просто украли у народа Крыма.
«Насколько я понимаю в решении голландского суда, сам акт передачи отложен еще на три месяца, и у нас есть возможность подачи кассационной жалобы. Мы ждем позиции наших юристов, и, опираясь на нее, мы уже будем действовать», — заявил Мальгин.
Принятие решения о передаче экспозиции Украины является беспрецедентным случаем в истории музейного дела и нарушает основы обращения с музейными коллекциями, заключил эксперт.
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