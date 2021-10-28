Комментируя визит главы Пентагона в Киев, эксперт подчеркнул, что Остин не назвал конкретных сумм, в рамках которых будет осуществляться военная помощь. Также не были обговорены конкретные обязательства США, к примеру, по постройке военно-морских баз на территории Украины.
«"Oбозначили территорию", мне сразу представляются дикие животные, которые ходят и помечают территорию известным всем способом. Эта заявка на то, что Украина — это спорная территория, что мы тоже на нее претендуем, и что если мы и уступим ее вам, России, то при определенных обстоятельствах. Давайте торговаться дальше»?— сказал Безпалько.
Эксперт напомнил, что всего лишь сутки войны в Афганистане обходились США в 300 миллионов долларов в день, в то время как на Украину прибыл самолет с помощью на 60 миллионов долларов.
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