В визите министра обороны США Ллойда Остина в Киев содержится определенная угроза, однако конкретики в высказываниях чиновника не было. Запад предлагает России «поторговаться» за Украину, поделился своим мнением в интервью Украина.ру политолог Богдан Безпалько

Комментируя визит главы Пентагона в Киев, эксперт подчеркнул, что Остин не назвал конкретных сумм, в рамках которых будет осуществляться военная помощь. Также не были обговорены конкретные обязательства США, к примеру, по постройке военно-морских баз на территории Украины. Вступление Украины в НАТО приведет к «обратному эффекту» - Неменский © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

«"Oбозначили территорию", мне сразу представляются дикие животные, которые ходят и помечают территорию известным всем способом. Эта заявка на то, что Украина — это спорная территория, что мы тоже на нее претендуем, и что если мы и уступим ее вам, России, то при определенных обстоятельствах. Давайте торговаться дальше»?— сказал Безпалько.

Эксперт напомнил, что всего лишь сутки войны в Афганистане обходились США в 300 миллионов долларов в день, в то время как на Украину прибыл самолет с помощью на 60 миллионов долларов.

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