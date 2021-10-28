Об этом он рассказал в интервью Украина.ру
России важно подчеркивать, что членство Украины в НАТО приведет к эффекту, обратному целям вступления — к ухудшению военной безопасности страны, заявил Неменский.
«России важно подчеркивать, что членство Киева в Альянсе не только не улучшит военное положение и не только не поспособствует ее безопасности, а наоборот, сама постановка вопроса о ее вступлении в НАТО приведет к усилению военной напряженности вокруг нее. То есть цели пропагандистской кампании по членству в НАТО прямо противоположны последствиям такого гипотетического вступления», — сказал эксперт.
Эксперт подчеркнул, что вступление Украины в Альянс все равно невозможно и напомнил, что с 2008 года вопрос о предоставлении Плана действий по членству не поднимается. Украина и так исполняет все требования НАТО по использованию ее территории, но предоставлять Киеву полные права члена Альянса Запад не намерен, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.