НАТО ставит своей целью обеспечение коллективной безопасности стран-членов Альянса. Однако сама постановка вопроса о принятии Киева в военный блок приведет к резкой эскалации напряженности вокруг страны, считает политолог Олег Неменский. Об этом он рассказал в интервью Украина.ру

Об этом он рассказал в интервью Украина.ру

России важно подчеркивать, что членство Украины в НАТО приведет к эффекту, обратному целям вступления — к ухудшению военной безопасности страны, заявил Неменский. Стариков раскрыл страшные последствия вступления Украины в НАТО © Скриншот из видео Украина.ру

«России важно подчеркивать, что членство Киева в Альянсе не только не улучшит военное положение и не только не поспособствует ее безопасности, а наоборот, сама постановка вопроса о ее вступлении в НАТО приведет к усилению военной напряженности вокруг нее. То есть цели пропагандистской кампании по членству в НАТО прямо противоположны последствиям такого гипотетического вступления», — сказал эксперт.

Эксперт подчеркнул, что вступление Украины в Альянс все равно невозможно и напомнил, что с 2008 года вопрос о предоставлении Плана действий по членству не поднимается. Украина и так исполняет все требования НАТО по использованию ее территории, но предоставлять Киеву полные права члена Альянса Запад не намерен, заключил собеседник издания.

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