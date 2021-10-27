Любые попытки превратить Украину из парламентско-президентской республики в жесткую президентскую республику недопустимы, поскольку ведут страну к авторитаризму и узурпации власти. Об этом 26 октября в эфире телеканала Украина 24 заявил лидер политической партии «Украинская стратегия» Владимир Гройсман

«Обеспечьте социальную, экономическую, экологическую, биологическую безопасность, а не пробуйте натянуть на себя больше полномочий… Нужны верховенство права и эффективная судебная система. У власти есть мандат от людей устанавливать это, но третий год ничего не делается», — заявил Гройсман.

До вас пять президентов зубы обломали. Соцсети о президентской республике на Украине © кадр «Студия Квартал 95» Владимир Зеленский подменяет понятия институтов, но не делает реальные шаги обновления. Это касается практики принятия правительственных решений в Офисе президента и активного использования механизма санкций СНБО.

В понедельник секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов выступил за внесении изменений в Конституцию страны, чтобы превратить Украину из парламентско-президентской в «жесткую президентскую республику».