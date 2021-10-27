Украинский политолог Руслан Бортник заявил, что его настораживает взлетевший вверх антирейтинг президента Владимира Зеленского, а не его ослабевшая поддержка. Об этом 26 октября он рассказал в интервью украинскому изданию «Вести»

Эксперт подчеркнул, что даже с падающим рейтингом Зеленский уже превратился в самого популярного украинского политика в отличие от своих оппонентов, но перестал быть лидером нации, коим был еще относительно недавно.

«Ключевая причина падения рейтинга президента — это отсутствие решений по тарифной проблематике: общество ждало, что к началу отопительного сезона такие решения найдутся… Второй блок проблем — это целый перечень скандалов, связанных с Зеленским, в том числе публикации в западных медиа. То есть это привязка фамилии президента к темам офшоров, банкротства Приватбанка и банкопада в Украине, ситуации с выводом денег из "Брокбизнесбанка"», — заявил он.

Зеленский в свободном падении © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Президентский рейтинг Зеленского, по данным Киевского международного института социологии, упал ниже 25%, снизившись за месяц более чем на 8%.

В то же время рейтинг уволенного президентской командой с должности спикера Рады Дмитрия Разумкова за полгода вырос почти в два раза.

На следующий день после публикации опроса на сайт КМИСа была совершена атака и данные попытались стереть.

Во вторник были обнародованы данные исследования Украинского центра экономических и политических исследований имени Александра Разумкова, согласно которым рейтинг президента Зеленского за три месяца снизился на 3,1%.